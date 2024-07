Ex-técnico da seleção brasileira fica ferido após carro capotar

Jogador e sua companheira foram levados ao hospital Angelina Caron - Foto: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

O ex-jogador ex-técnico da seleção brasileira, Dunga sofreu um acidente na tarde deste sábado, na cidade de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele e a esposa tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital. As informações são do portal Ge.

O acidente ocorreu na BR-116. De acordo com a PRF, o carro saiu da pista e capotou. O jogador e sua companheira foram levados ao hospital Angelina Caron para receberem atendimento médico. O teste do bafômetro foi realizado pela PRF e o resultado deu negativo. Com 60 anos, Dunga foi o capitão da Seleção Brasileira, em 1994, quando o time faturou o tetracampeonato, além de ter sido o treinador na Copa de 2010. Ele é natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul.



