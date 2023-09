Ex-treinador, Paiva dá resposta ácida a torcedor em post do Bahia

Na noite de segunda-feira, 18, pouco depois de uma derrota do Bahia para o Santos, o treinador Renato Paiva, que pediu demissão no início do mês, respondeu a um torcedor que mencionou o seu nome em uma postagem do Tricolor.

Após um torcedor falar que o treinador era fraco, Paiva respondeu ironicamente dizendo que tem títulos na Europa.. “Ahahahahah campeão no Benfica e no Independiente!! Sempre fraco.... Ahahahaha. ”, ironizou o português.

>> Vídeo: Ceni pede desculpas por falar "vitória" em coletiva do Bahia

Durante sua passagem pelo Bahia, Renato Paiva, em várias ocasiões, deixou claro que não usava muito a internet. O treinador não chegou nem a ser marcado no comentário do torcedor, só teve o sobrenome citado e mesmo assim fez questão de responder.

Renato Paiva encerrou sua passagem pelo Bahia após dirigir a equipe em 49 partidas, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, resultando em um aproveitamento de 49%. Ao pedir demissão, ele deixou o clube na beira da zona de rebaixamento e foi substituído por Rogério Ceni, que teve seu primeiro revés contra o Santos.

Veja resposta do treinador: