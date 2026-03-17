Ex-Vitória, Mancini exalta Bahia e Ceni antes de jogo na Fonte Nova

Vagner Mancini, técnico do Bragantino - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O jogo entre Bahia e Bragantino, marcado nesta quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, marcará mais um capítulo da interminável história do técnico Vagner Macini contra o Tricolor. O ex-treinador do Vitória é o atual comandante do clube paulista e tentará encerrar um jejum de cinco jogos sem ganhar do Esquadrão de Aço.

A última vez que um time treinado por Mancini venceu o time azul, vermelho e branco foi em 2021, na vitória do América-MG por 4 a 3, no Estádio Pituaçu. Com gols de Juninho Valoura e Ribamar, o Coelho bateu o Bahia e contribuiu para o rebaixamento da equipe à Série B do Brasileirão naquela temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde então, foram um empate e quatro derrotas — a última delas, inclusive, foi no triunfo de virada do Tricolor no 2º turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Questionado sobre o reencontro, Vagner Mancini exaltou o Bahia e destacou Rogério Ceni como um "ótimo treinador".

"O Bahia é um time forte, que tem um orçamento muito bom, bons jogadores, um ótimo treinador, vem bem, ainda não perdeu nesta Série A do Brasileirão e já em cima disso são seis jogos", disse o técnico do Bragantino em entrevista coletiva.

Há quatro jogos sem vencer, o clube paulista não viaja para Salvador como favorito e tem a missão de encarar um Bahia invicto na temporada como mandante. Dentro de casa, o Massa Bruta perdeu para o São Paulo por 2 a 1 no último domingo, 15.

"'Vai enfrentar quem você sabe que vai perder', não existe isso no futebol brasileiro, todas as equipes se equiparam, se equivalem e eu acho que a grande sacada é entender o momento de cada time. A gente vai ver isso para, quem sabe, voltar com uma vitória na sacola", completou.