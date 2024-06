Ex-zagueiro da Seleção na Copa de 1978 morre vítima de câncer | A TARDE

O ex-zagueiro Amaral, com passagens por Guarani e Corinthians, além de ter atuado na Seleção Brasileira na Copa de 1978, morreu aos 69 anos, nesta sexta-feira, 31, em São Paulo. Também chamado de Feijão, o defensor faleceu vítima de um câncer.

"Nosso ídolo Amaral nos deixou nesta sexta-feira, mas estará para sempre eternizado no coração da família bugrina e dos amantes do futebol, sobretudo os que tiveram a sorte de vê-lo desfilar em campo", disse o Bugre em nota.

Revelado pelo Alviverde campineiro, Amaral atuou no Guarani entre 1971 e 1978. Em seguida, ele se transferiu para o Corinthians, onde também teve passagem de destaque e permaneceu até 1981.

Ele ainda ficou uma temporada no Santos, quando foi se aventurar no futebol mexicano, atuando por América-MEX e Leones Negros. No retorno ao Brasil, o zagueiro jogou no Blumenau e encerrou a carreira jogando pela Caldense.

Amaral foi um dos zagueiros convocados pelo técnico Cláudio Coutinho para a Copa do Mundo de 1978, sendo titular ao lado de Oscar durante toda a campanha. A equipe ainda tinha nomes como Zico, Rivellino, Roberto Dinamite e Toninho Cerezo e terminou o torneio em terceiro lugar.

Com a camisa verde e amarela, Amaral disputou um total de 40 jogos entre amistosos, Copa América, Eliminatórias da Copa do Mundo e a Copa do Mundo.

Publicações relacionadas