Expulso, Wagner Leonardo tem invasão relatada na súmula | A TARDE

O árbitro Ramon Abatti Abel relatou em súmula a invasão do zagueiro Wagner Leonardo, que foi expulso aos seis minutos do jogo entre Vitória e São Paulo, no último domingo, 5, no Barradão. A partida foi válida pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Wagner Leonardo voltou a campo no intervalo e criticou a arbitragem durante entrevista para o Premiere. O atleta recebeu cartão vermelho após acertar o atacante Calleri no rosto. Em campo, a falta não foi marcada pelo árbitro, que analisou o lance após ser chamado pelo VAR.

"Não estou aqui para criar polêmica. Estou para dizer a minha chateação, insatisfação. A gente tem um trabalho lindo e longo pela frente. Por forças maiores a gente não consegue", disse Wagner Leonardo, após tentativas de Osvaldo, do Vitória, e Luciano, do São Paulo, de conter o jogador.

Na súmula, Ramon Abatti Abel afirmou que não ouviu o que o zagueiro falou na hora do jogo, tendo acesso a informação pela imprensa.

"Após o término do primeiro tempo de jogo, informo que o jogador sr. Wagner Leonardo Calvelo de Souza, nº 4 da equipe do Esporte Clube Vitória, adentrou aos arredores do campo de jogo e foi em direção a zona de entrevista. Ressalto ainda que o mesmo já havia sido expulso aos 6 minutos do primeiro tempo. Cabe salientar que a equipe de arbitragem encontrava-se no campo de jogo e não foi possível escutar o que o mesmo falou", relatou o árbitro.

