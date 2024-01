Fábio Mota confirma seis nomes como reforços do Vitória para 2024 | A TARDE

Após o título inédito da Série B e o retorno à elite do futebol brasileiro, o Vitória planeja a montagem do elenco para a temporada 2024. Além da renovação do técnico Léo Condé, que já foi anunciada, o Rubro-Negro tem pré-contrato assinado com seis atletas. A informação foi divulgada pelo próprio presidente do clube, Fábio Mota, em live no “Canal do Nicola”.

Os jogadores que assinaram pré-contrato com o Vitória são: o lateral-esquerdo PK, ex-Cuiabá, o zagueiro colombiano Cristián Zapata, ex-Atlético Nacional, os atacantes Caio Dantas, ex-Vila Nova, e Eryc Castillo, ex-Aucas, e os meias Caio Vinícius, ex-Fluminense e Willian Oliveira, ex-Goiás. O anúncio dos atletas só vai ser feito após a publicação no Boletim Informativo Diário da CBF.

O experiente zagueiro Cristián Zapata, de 37 anos, é um dos principais reforços do Vitória para 2024 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mota ainda revelou que tem outros dois jogadores com acordo verbal, mas que ainda não assinaram o pré-contrato com o clube. A ideia do dirigente é fazer cerca de 12 contratações para o início da temporada. A primeira partida oficial do Vitória em 2024 está marcada para as 19h15 do dia 17 de janeiro, contra o Jacuipense, fora de casa.