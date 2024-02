Família de Rezende é alvo de ameaças da torcida após expulsão no BaVi | A TARDE

Após o Ba-Vi realizado no último domingo, 19, a esposa do volante Rezende, do Bahia, Letícia Miranda, revelou que um torcedor do Bahia ameçou a sua família. Ela utilizou as redes sociais para trazer o fato à tona.

“Gente Julio errou, mas nada justifica ficar ameaça (sic) a mim e aos meus filhos. Não vou ficar quieta, se tem algo a dizer, digam a ele. Sempre fui educada com todo mundo, mas paciência tem limite", escreveu ela.

O erro a que ela se refere foi a expulsão do jogador aos 26 minutos do segundo tempo. O volante foi expulso após receber o segundo cartão amarelo na partida.

Sempre fui educada com todo mundo, mas paciência tem limite. — Letícia (@letmiranda2601) February 18, 2024

Segundo Letícia, uma pessoa disse que iria atrás dela e da família. " Eu respondi, dizendo que estaria esperando e que ele poderia vir, quando fui printar, infelizmente a pessoa apagou”, explicou.



Apesar do desabafo nas redes sociais, Letícia revelou que não foi realizado um boletim de ocorrência. " “Não prestei queixa e não expus porque não deu tempo, a pessoa em questão comentou em uma foto nossa dizendo que estaria vindo atras da nossa família", conta.