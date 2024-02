FBF mantém partidas, mesmo com temporal em Ilhéus | A TARDE

Fortes chuvas atingem a cidade de Ilhéus (BA) desde as últimas horas desta terça-feira, 23. De acordo com a defesa civil, o município já recebeu 186 mm de água, por isso um alerta foi emitido à população. A previsão do INMET e do CEMADEN é que a cidade tenha um acumulado de chuva em torno de 206 mm.

Imagens registradas e compartilhadas nas redes sociais revelam que o gramado do estádio Mário Pessoa, que vem recebendo as partidas do Itabuna e do Barcelona de Ilhéus, no Campeonato Baiano, está completamente alagado. Entretanto, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) decidiu manter os jogos entre Itabuna e Bahia de Feira (hoje) e Barcelona de Ilhéus e Vitória (amanhã), válidos pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

Perdas

Outros vídeos publicados nas redes sociais mostram uma mistura de água e lama invadindo um imóvel na localidade conhecida como Caminho 23, no bairro Hernane Sá.

A Defesa Civil orienta os moradores a permanecerem atentos em suas residências, observando indícios como desagregação de solos em encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras nos imóveis.



Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número: (73) 97400-7521 (WhatsApp) ou ligar para o Corpo de Bombeiros pela Central 193.