Feriado prolongado terá bola rolando pela 1ª Copa da Saúde Vitalmed

Quatro jogos pela 1ª Copa da Saúde Vitalmed animam a tarde deste sábado, 9, de feriado prolongado no Clube Campomar, em Salvador, a partir das 13h. Em comemoração aos 30 anos da Vitalmed, a competição foi idealizada pelo ex-jogador, apresentador e comentarista esportivo Elizeu Godoy.

Na abertura da 3ª rodada jogam Mater Dei, que vem de um triunfo na rodada anterior, contra Vital Care, que ainda não conseguiu pontuar no campeonato. As duas equipes ocupam a 5ª e a 7ª colocação, respectivamente.

A vice líder do torneio, Vitalmed, vai entrar em campo às 14h para tentar chegar na liderança. O time da casa enfrentará a Air Liquid, que vem de uma derrota na rodada passada e ocupa a 4ª posição.

Com seis pontos ganhos e um saldo de 10 gols, a líder da 1ª Copa da Saúde Vitalmed, a Homecoop irá jogar contra a Kofre, que perdeu a vice liderança na rodada anterior e agora ocupa a 3ª posição com quatro pontos. A Homecoop tem seis pontos. Os times entram em campo às 15h.

Para fechar a 3ª rodada, Boa Saúde e Vitarecoop entram em campo às 16h. O Boa Saúde está na sexta colocação, enquanto a Vitarecoop amarga o último lugar.

Se classificam para segunda fase as seis primeiras colocadas, que serão divididas em dois grupos com três equipes, passando as duas melhores para as semifinais. A final do campeonato está programada para 11 de novembro.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed é uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do Grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.