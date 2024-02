Ferrari oficializa chegada de Lewis Hamilton para 2025 | A TARDE

O primeiro dia do mês de fevereiro já começou com uma bomba no mundo da Formula 1. Isso porque a emissora Sky Sport cravou a ida de Lewis Hamilton, detentor de sete títulos mundiais de F1, para a Scuderia Ferrari no ano de 2025, e na tarde desta quinta-feira, 1, a equipe oficializou a chegada do piloto para fazer parte do time no ano que vem, trocando a Mercedes, sua equipe atual.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

É importante recordar que ao longo da temporada anterior, Lewis Hamilton estendeu seu contrato com a atual equipe, a Mercedes, da Alemanha, garantindo sua permanência até o término de 2025. Com a confirmação da sua transferência, o piloto inglês optará por renunciar ao montante previamente acordado com a equipe alemã.

Ao integrar a escuderia italiana, Hamilton formará uma parceria com Charles Leclerc, originário de Mônaco, que recentemente renovou seu contrato, estendendo-o até 2029, conforme relatos da imprensa italiana. Notavelmente, essa mudança na composição da equipe implica na substituição de Carlos Sainz, cujas negociações para renovar o contrato com a equipe não progrediram.

A Ferrari será a terceira equipe de Hamilton na carreira, tendo em vista que deixou a McLaren em 2013 para assinar com a Mercedes.