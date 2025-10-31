Festival ocupa Orla de Stella Maris com esporte, cultura e música

Programação começa às 7h, com um aulão de yoga na areia, e segue ao longo do dia - Foto: Divulgação Agência LK

A praia de Stella Maris, será tomada por esporte, cultura e música com a realização do Festival Pura Vida, no próximo feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro.

A programação começa às 7h, com um aulão de yoga na areia, e segue ao longo do dia com campeonatos de surfe (7h às 16h), futevôlei (8h às 16h) e altinha (10h às 17h), além de oficinas abertas ao público voltadas ao bem-estar e à prática de atividades ao ar livre.

A ideia é reunir atletas, praticantes e quem quer apenas vivenciar um dia de movimento, saúde e conexão com o mar Bruno Boscolo - Idealizador do evento

O campeonato de surfe reúne atletas das categorias Open, 40+, 50+ e 60+, valorizando novos talentos e nomes experientes.

O torneio de futevôlei será disputado em duplas, enquanto o campeonato de altinha contará com quartetos, sendo obrigatória a presença de ao menos uma mulher por equipe, reforçando o espírito inclusivo e colaborativo do festival.

A partir das 18h, o evento ganha clima de celebração com os shows de 3030, Fragmentos de Samba, Raults e DJ Gabi da Oxe.

“O esporte é um dos pilares do Festival Pura Vida. A ideia é reunir atletas, praticantes e quem quer apenas vivenciar um dia de movimento, saúde e conexão com o mar”, explica Bruno Boscolo, sócio da Feed Hub Experience e um dos idealizadores do evento.

As inscrições para as modalidades esportivas devem ser feitas de forma independente, através do Instagram oficial do festival (@puravidafestiva), onde também estão disponíveis informações detalhadas sobre a programação.

O Festival Pura Vida é realizado pelo Lôro e Feed Hub Experience, com apresentação da Corona e apoio do Governo do Estado da Bahia, via Fazcultura