FIA anuncia equipes inscritas na Fórmula 1 em 2024; saiba as novidades | A TARDE

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou os nomes das equipes inscritas para a temporada 2024 da Fórmula 1. Os destaques são as equipes Alfa Romeo e AlphaTauri, que mudarão de nome. Com o fim da parceria entre Alfa Romeo e Sauber, marca italiana se chamará Kick Sauber, enquanto a AlphaTauri se tornou AlphaTauri RB.

A parceria entre Alfa Romeu e Sauber foi encerrada no fim da atual temporada. O encerramento se deu com a aliança da Sauber com a marca alemã Audi. A plataforma de streaming Kick.com, que era patrocinadora da Alfa Romeo na F1, assumirá o naming rights da escuderia suíça nas próximas duas temporadas, até o fim de 2025. A equipe foi inscrita como Stake F1 Team Kick Sauber na temporada 2024, enquanto os chassis serão chamados de Kick Sauber C44.

“A Sauber sempre foi inovação, quebra de molde e desafio a convenções. A parceria com a Kick.com é a última e mais ousada demonstração da filosofia que nos guia”, afirmou Alessandro Alunni Bravi, representante de equipe da Sauber na F1. “Com a Kick.com, nosso objetivo é dar o próximo passo na busca por maneiras novas e inovadoras e estarmos próximos aos nossos fãs.”, explicou a empresa.

A mudança na AlphaTauri teve um menor impacto. A equipe anunciou que deixaria de usar a marca do grupo Red Bull GmbH na identificação do time e seguiu no mercado em busca de um comprador para o seu naming rights. Com isso, foi registrada como Scuderia AlphaTauri RB. Os novos chassis não tiveram o nome anunciado. Com as mudanças, a escuderia italiana terá as operações divididas na sede na Itália e uma filial na Inglaterra.

Confira as equipes inscritas para a temporada 2024 da F1:

- Red Bull: Oracle Red Bull Racing

- Mercedes: Mecedes-AMG PETRONAS Formula One Team

- Ferrari: Scuderia Ferrari

- McLaren: McLaren Formula 1 Team

- Aston Martin: Aston Martin Aramco Formula One Team

- Alpine: BWT Alpine F1 Team

- Williams: Williams Racing

- AlphaTauri: Scuderia AlphaTauri RB

- Sauber: Stake F1 Team Kick Sauber

- Haas: MoneyGram Haas F1 Team