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Fifa amplia punição e Prestianni pode cumprir pena na Copa do Mundo

Punido por ofensa racista a Vinícius Júnior, Prestianni pode perder jogos do Mundial após decisão da Fifa

Redação
Por Redação

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Prestianni pode pegar gancho na Copa após decisão da Fifa
Prestianni pode pegar gancho na Copa após decisão da Fifa - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Comitê Disciplinar da FIFA decidiu que a suspensão aplicada ao argentino Gianluca Prestianni, do Sport Lisboa e Benfica, terá efeito em âmbito mundial. O jogador foi punido pela UEFA com seis jogos de suspensão por “conduta discriminatória” — ele teria chamado Vinícius Júnior de “macaco” em partida contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões da UEFA.

A decisão também impacta a seleção argentina: caso Prestianni seja convocado para a Copa do Mundo — ele esteve na lista de Lionel Scaloni para os amistosos de março —, o atleta terá que cumprir suspensão nos dois primeiros jogos do Mundial.

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A punição determinada pela Uefa foi de seis partidas, sendo três delas em caráter condicional. Na prática, o jogador cumprirá três jogos de suspensão, desde que não volte a cometer infração semelhante no período de dois anos.

Como já cumpriu uma partida de suspensão, restam ainda dois jogos, que deverão ser cumpridos em competições oficiais internacionais — como a própria Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo, por exemplo.

O episódio envolvendo Prestianni e Vinícius Júnior também contribuiu para uma mudança recente nas regras do futebol. Na semana passada, a International Football Association Board decidiu que atletas que esconderem a boca para ofender adversários em campo deverão ser expulsos. A nova norma já estará em vigor na Copa do Mundo, a partir de junho.

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A denúncia de racismo

O caso ocorreu no Estádio da Luz, em Lisboa, durante o confronto entre Benfica e Real Madrid, em fevereiro. O episódio teve início após Vinícius Júnior marcar um golaço e abrir o placar para a equipe espanhola no segundo tempo.

Na comemoração, próxima à bandeirinha de escanteio e diante de uma organizada do Benfica, o atacante brasileiro gerou reclamações dos jogadores da equipe portuguesa, o que deu início a uma confusão no gramado. Vinícius, inclusive, foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro francês François Letexier.

Após a situação ser parcialmente controlada e o jogo encaminhado para reinício, Vinícius Júnior relatou ao árbitro ter sido alvo de ofensas racistas por parte de Prestianni, o que provocou uma nova confusão generalizada. Kylian Mbappé também acusou o jogador do Benfica de ter proferido insultos racistas.

Diante da denúncia, o árbitro acionou imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa e paralisou a partida por cerca de 10 minutos. Durante a interrupção, Vinícius foi amparado por companheiros, como Mbappé e Aurélien Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, também esteve entre os que conversaram com o brasileiro, enquanto membros das duas comissões técnicas discutiam à beira do campo.

Na sequência, torcedores do Benfica passaram a entoar cânticos ofensivos contra o atacante, que também teve objetos arremessados em sua direção. Após a retomada do jogo, Vinícius passou a ser vaiado a cada toque na bola, assim como Mbappé.

Após a partida, Vinícius Júnior se manifestou nas redes sociais, afirmando ter sido vítima de racismo mais uma vez. Mbappé declarou ter ouvido Prestianni chamar o brasileiro de “macaco” em cinco ocasiões. O argentino negou as acusações e, segundo Tchouaméni, alegou ter dito “maricón”, e não “mono”.

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Tags:

Prestianni UEFA Champions League vinicius junior

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