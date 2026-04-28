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NAMING RIGHTS

Fim do Allianz Parque: votação decide novo nome da Arena do Palmeiras

Torcedores que participarem terão seu nome exibido no estádio

Valdomiro Neto
Por

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Allianz Parque, estádio do Palmeiras
Allianz Parque, estádio do Palmeiras - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A plataforma de serviços financeiros digitais, Nubank, começou as fases finais de votação para definir o novo nome da Arena do Palmeiras. A votação termina dia 30 de abril e pode ser feita através do site oficial da empresa.

A mudança ocorre após a Allianz, uma das maiores seguradoras do mundo, rescindir o contrato de naming rights da Arena do Palmeiras após mais de uma década, abrindo espaço para que o Nubank assuma.

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Como vai funcionar a votação?

Os três torcedores poderão optar entre três opções: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank. A decisão será no dia 4 de maio, por meio dos canais oficiais da empresa.

Durante a transição, a arena irá exibir os nomes dos torcedores participantes da votação.

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Transformação visual

A mudança completa no visual do estádio, que ganhará novas cores e uma nova marca, será realizada no fim de julho, junto com a inauguração do espaço “Nubank Ultravioleta Lounge”, área exclusiva com vista privilegiada para o campo. Também será entregue o Portão Nubank Ultravioleta, que dará acesso aos camarotes da Arena e terá o design reformulado.

História do Allianz Parque

A primeira partida oficial do estádio com o novo nome aconteceu no dia 19 de novembro de 2014, quando o Sport venceu a equipe do Palmeiras pelo placar de 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Ao longo do tempo, a torcida do Verdão comemorou oito títulos dentro do seu estádio, o Campeonato Paulista dos ano de 2020, 2022, 2023 e 2024, duas Copas do Brasil em 2015 e 2020, o Brasileirão dos anos de 2016 e 2022 e a Recopa Sul-Americana em 2022.

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Tags:

futebol brasileiro Nubank Palmeiras

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