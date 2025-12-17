Menu
NÃO DEU!

Flamengo perde nos pênaltis e PSG conquista Copa Intercontinental

Time carioca bateu na trave e ficou com o vice-campeonato

João Grassi

Por João Grassi

17/12/2025 - 16:54 h
Flamengo foi superado pelo PSG na disputa de pênaltis
Não deu! O Flamengo foi superado pelo poderoso Paris Saint-Germain e ficou com o vice na Copa Intercontinental de 2025, no Ahmad bin Ali Stadium, no Catar. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o placar persistiu na prorrogação e a decisão foi para os pênaltis. Com brilho do goleiro Safonov, o time francês venceu por 2 a 1.

Os dois gols da partida saíram ainda durante os 90 minutos. O georgiano Kvaratskhelia aproveitou rebote na área e abriu o marcador para o PSG, aos 38 minutos do primeiro tempo.

Após recomendação do VAR, a arbitragem assinalou pênalti de Marquinhos em Arrascaeta. Aos 17 da segunda etapa, Jorginho converteu a penalidade e deixou tudo igual.

Na disputa de pênaltis, apenas De La Cruz conseguiu converter sua cobrança, enquanto Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram. Pelo lado parisiense, Vitinha e Nuno Mendes acertaram suas batidas, com erros de Dembélé e Barcola.

Bruno Henrique foi titular na decisão da Copa Intercontinental
Bruno Henrique foi titular na decisão da Copa Intercontinental | Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

FICHA TÉCNICA

PSG 1x1 Flamengo

Copa Intercontinental - Final

Local: Ahmad bin Ali Stadium, no Catar

Data: 17/12/2025

Horário: 14h

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Allen Chapman (EUA)

Transmissão: TV Globo, Sportv e GETV

Cartões amarelos: Fabian Ruiz, Pacho e Vitinha (PSG) / Alex Sandro, Jorginho, Pulgar e Saúl (Flamengo)

Gols: Kvaratskhelia aos 38' do 1T (PSG) / Jorginho aos 17' do 1T (Flamengo)

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Ndjantou); Doué (Dembélé), Lee (Mayulu) [Barcola] e Kvaratskhelia (Mbaye).

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (Saúl) e Pulgar (De La Cruz); Plata (Samuel Lino), Arrascaeta (Everton Cebolinha) e Carrascal (Pedro); Bruno Henrique (Luiz Araujo).

