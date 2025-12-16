Cidade baiana discute ponto facultativo por final do Flamengo

Flamengo no Mundial Intercontinental de Clubes da Fifa - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Brasil inteiro está na expectativa pela final do Mundial Intercontinental de Clubes da Fifa, que colocará o Flamengo frente a frente com o campeão da Champions League Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 17.

A animação, no entanto, vai muito além dos arredores do Maracanã ou do eixo carioca. Em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, torcedores rubro-negros passaram a se mobilizar nas redes sociais pedindo a decretação de ponto facultativo no dia da decisão.

A iniciativa ganhou força entre moradores que defendem o impacto popular do confronto, trazendo como argumento central o horário da partida, marcada para 14h em função do fuso do Catar.

O horário coincide com o expediente de trabalho, o que dificultaria o acompanhamento do jogo por grande parte da população.

Até o momento, a Prefeitura de Vitória da Conquista não confirmou se adotará medida semelhante à anunciada no Rio de Janeiro, que adotou o ponto facultativo na data. A mobilização local, no entanto, segue ativa e vem gerando debates.

Exemplo do Rio impulsiona movimento

O pedido feito por torcedores baianos se apoia na decisão já tomada no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o prefeito Eduardo Paes decretou ponto facultativo a partir do meio-dia nesta quarta-feira, justamente por causa do jogo.

Pouco depois, o governador Cláudio Castro estendeu a medida para todo o estado. Apesar da flexibilização no setor público, no entanto, o comércio seguirá funcionando normalmente.

Copa do Brasil

Além da final do Flamengo, a quarta-feira também reserva outro compromisso importante no futebol brasileiro. Vasco e Corinthians disputam o jogo de ida da final da Copa do Brasil às 21h30, na Neo Química Arena.

A coincidência de decisões envolvendo os dois principais clubes do Rio foi citada pelo prefeito Eduardo Paes como um dos fatores considerados na adoção do ponto facultativo.

Enquanto isso, em Vitória da Conquista, a expectativa segue aberta. A final entre Flamengo e PSG, válida em jogo único, promete parar o país e, para muitos torcedores no interior baiano, também deveria suspender o relógio do trabalho por algumas horas mesmo longe do estado do clube envolvido na disputa.