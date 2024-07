Flu de Feira vence clássico e reassume a liderança do Baianão Série B

Touro do Sertão levou a melhor no clássico de Feira de Santana - Foto: Rafael Falcão | Flu de Feira

A 5ª rodada da Série B do Campeonato Baiano teve bola rolando para três partidas nesta quarta-feira, 26. Quem se deu bem foi o Fluminense de Feira, que venceu o clássico da cidade contra o Feirense por 1 a 0 e reassumiu a liderança da competição. O gol do jogo, realizado no Estádio Joia da Princesa, foi marcado por Elielton.

Em Vitória da Conquista, no Estádio Lomanto Júnior, o Vitória da Conquista recebeu o Porto e empatou em 1 a 1. Já em Ilhéus, no Estádio Mário Pessoa, o Colo-Colo jogou como visitante e empatou com o Grapiúna pelo mesmo placar.

>>> Série B: SSA FC abre a 5ª rodada com goleada sobre o Jacobinense

Nesta quinta, 27, um clássico de Salvador encerra a 5ª rodada. Em Pituaçu, o Galícia vai receber o Leônico, em duelo marcado para as 15h. Confira a classificação momentânea da Série B do Campeonato Baiano:

1º - Fluminense de Feira: 12pts

2º - Colo-Colo: 11pts

3º - Grapiúna: 9pts

4º - SSA: 8pts

5º - Porto: 6pts

6º - Leônico: 5pts

7º - Feirense: 5pts

8º - Vitória da Conquista: 3pts

9º - Galícia: 2pts

10º - Itapetinga: 1pt