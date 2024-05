Fluminense abre dois gols e cede empate ao Atlético-MG | A TARDE

Em jogo eletrizante na tarde deste sábado, 3, Fluminense e Atlético-MG empataram em 2 a 2, em partida que abriu a 5ª rodada do Brasileirão. O jogo foi realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES.

O Tricolor das Laranjeiras abriu dois gols de vantagem. O centroavante Germán Cano marcou logo aos três minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o experiente Renato Augusto ampliou a vantagem. Na sequência, o Galo correu atrás para empatar.

A estrela do técnico Diego Milito brilhou. O comandante argentino substituiu Hulk por Eduardo Vargas. O chileno marcou os dois gols alvinegros e deu números finais a partida no Espírito Santo.

Com o ponto somado, o Fluminense pula da 16ª para a 14ª posição na tábua de class´ficação da Série A, com cinco pontos. Já o Atlético-MG segue como vice-líder do Brasileiro, com nove pontos ganhos.

