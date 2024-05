Fluminense anuncia contratação do zagueiro Thiago Silva | A TARDE

Thiago Silva está de volta ao Fluminense. O defensor foi anunciado oficialmente pelo clube na manhã desta terça-feira, 7. Ele retorna após 16 temporadas atuando na Europa, onde passou por Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea. Será a principal contratação do tricolor nesta temporada.

>> Thiago Silva aceita proposta e será anunciado pelo Fluminense

Com a janela internacional abrindo no dia 10 de julho, Thiago Silva ficará disponível para atuar no Fluminense a partir da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta poderá disputar as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, em caso de classificação do time carioca nas competições.

O Fluminense trabalha para apresentar o atleta no Maracanã, da mesma forma que aconteceu com Marcelo. De acordo com o site "ge", Thiago pode ser liberado antes do dia 19 de maio para esse objetivo.

Para garantir a contratação do camisa 3, o Fluminense venceu a concorrência de clubes do Campeonato Inglês e da Arábia Saudita. Inicialmente, a ideia era contar com o jogador já em janeiro deste ano, mas ele manteve a palavra e vai atuar no Chelsea até o fim do vínculo, que se encerra em julho.

Fluminense e Thiago Silva fecharam acordo válido até junho de 2026.

