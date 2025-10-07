Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO TAPETE!

Fonte Nova remove antigo gramado e segue substituição; veja fotos

Grama da Arena passa por troca completa neste período da data Fifa, que não terá jogos do Bahia

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/10/2025 - 12:37 h
Arena Fonte Nova
Arena Fonte Nova -

A Arena Fonte Nova iniciou o processo de substituição do gramado e, nesta terça-feira, 7, concluiu a remoção do antigo campo, bastante criticado nas últimas semanas por Palmeiras e Flamengo, adversários do Bahia no Brasileirão.

O próximo passo é a regularização do terreno, para garantir o nivelamento. A expectativa é que o novo gramado esteja instalado para Bahia x Grêmio, marcado para o próximo domingo, 19, às 20h30. Três dias depois, na quarta, 22, a equipe volta a campo contra o Internacional, às 19h, novamente em casa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja fotos:

Imagem ilustrativa da imagem Fonte Nova remove antigo gramado e segue substituição; veja fotos
| Foto: Reprodução | Redes Sociais (@casadeapostasfontenova)

A nova grama será a mesma que já é utilizada na Arena desde 2013 e presente nos principais estádios do Brasil. A remoção foi realizada com o uso do equipamento Fraze Mower, que funciona como uma lâmina de corte capaz de remover folhas, raízes, estolões e rizomas de forma precisa e rápida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arena Fonte Nova
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Arena Fonte Nova
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Arena Fonte Nova
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Arena Fonte Nova
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x