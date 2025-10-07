Fonte Nova remove antigo gramado e segue substituição; veja fotos

Arena Fonte Nova - Foto: Reprodução | ECBahia

A Arena Fonte Nova iniciou o processo de substituição do gramado e, nesta terça-feira, 7, concluiu a remoção do antigo campo, bastante criticado nas últimas semanas por Palmeiras e Flamengo, adversários do Bahia no Brasileirão.

O próximo passo é a regularização do terreno, para garantir o nivelamento. A expectativa é que o novo gramado esteja instalado para Bahia x Grêmio, marcado para o próximo domingo, 19, às 20h30. Três dias depois, na quarta, 22, a equipe volta a campo contra o Internacional, às 19h, novamente em casa.

A nova grama será a mesma que já é utilizada na Arena desde 2013 e presente nos principais estádios do Brasil. A remoção foi realizada com o uso do equipamento Fraze Mower, que funciona como uma lâmina de corte capaz de remover folhas, raízes, estolões e rizomas de forma precisa e rápida.