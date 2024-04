Fonte Nova tentou manter show de Jão neste sábado; entenda | A TARDE

O show do cantor Jão, que estava marcado para acontecer no próximo sábado, 6, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, foi cancelado em virtude da final do Campeonato Baiano que será no domingo, 7. Contudo, a administração do estádio afirma que tentou fazer uma negociação para que o show não deixasse de acontecer, mas que a equipe do artista resolveu adiar a apresentação.

O show de Jão estava marcado para começar por volta das 21h do dia 6 de abril, enquanto a final do Campeonato Baiano está marcada para acontecer às 16h do dia 7 de abril. A apresentação foi adiada para o dia 24 de agosto.

Por meio de nota, a Arena Fonte Nova disse que ofereceu à produção do artista um formato para a realização do show ainda no dia 6 de abril, na Praça Sul, o que "acomodaria o público previsto com conforto e segurança, sem gerar impactos ao entorno da Arena e nem à realização da partida da final do Campeonato Baiano".

No entanto, a equipe de Jão preferiu manter o previsto nessa 'Super Turnê', com o palco grande e com passarelas que vão até o gramado. "Foi uma escolha da produção do artista não seguir com esse formato e remarcar o show", diz a Fonte Nova.

A UFO Sounds, que cuida da carreira de Jão, publicou nas redes sociais que só fez o comunicado do adiamento após esgotar as possibilidades de manter a data antiga. A afirmação foi de que desde o último final de semana houveram tentativas de permanecer a data, mudando a configuração do palco e afastando do gramado. No entanto, não houve acordo com a Arena Fonte Nova.

Nas redes sociais, fãs de Jão criticaram a mudança do show perto da data previamente marcada. O cantor, inclusive, pontuou que a mudança foi imposta pela Fonte Nova "de forma súbita". Mas prometeu "um show ainda mais lindo" em agosto.

A 'Super Turnê' será realizada no dia 24 de agosto e todos os ingressos para o dia 6 de abril, que estão esgotados, serão válidos.