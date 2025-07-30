PROGRAMAÇÃO
Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Hungria
O evento principal acontece no domingo, 3, às 10h, no Circuito de Hungaroring
Por Marina Branco
O GP da Hungria está chegando, e começa nesta sexta-feira, 31, adicionando mais um evento principal à temporada de 2025 da Fórmula 1, marcado para domingo, 3, às 10h. No Circuito de Hungaroring, os vinte principais pilotos da atualidade se enfrentarão em mais um desafio.
A prova deste domingo mexe nas pontuações que atualmente colocam Oscar Piastri, da equipe McLaren, na liderança, somando 266 pontos até aqui. Com 250, logo abaixo, vem Lando Norris, da mesma equipe, fechando o pódio com o atual campeão mundial da Red Bull Max Verstappen, com 185.
Em termos de equipe, após a liderança absoluta da McLaren, aparecem Ferrari, Mercedes e Red Bull. Na temporada passada, o GP da Hungria foi vencido por Oscar Piastri, seguido por Lando Norris e Lewis Hamilton. Desde então, Hamilton saiu da Mercedes rumo à Ferrari, enquanto Piastri e Norris seguiram na McLaren.
Transmissão
A corrida será transmitida na televisão aberta pela Band e no streaming pela F1TV.
Programação
Sexta-feira, 1 de agosto
- Treino livre 1: 8h30
- Treino livre 2: 12h
- Classificação da corrida sprint: 11h30
Sábado, 2 de agosto
- Treino livre 3: 7h30
- Classificação da corrida principal: 11h
Domingo, 3 de agosto
- Corrida principal: 10h
