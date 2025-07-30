Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROGRAMAÇÃO

Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Hungria

O evento principal acontece no domingo, 3, às 10h, no Circuito de Hungaroring

Por Marina Branco

30/07/2025 - 14:43 h
Oscar Piastri venceu o GP da Bélgica
Oscar Piastri venceu o GP da Bélgica -

O GP da Hungria está chegando, e começa nesta sexta-feira, 31, adicionando mais um evento principal à temporada de 2025 da Fórmula 1, marcado para domingo, 3, às 10h. No Circuito de Hungaroring, os vinte principais pilotos da atualidade se enfrentarão em mais um desafio.

A prova deste domingo mexe nas pontuações que atualmente colocam Oscar Piastri, da equipe McLaren, na liderança, somando 266 pontos até aqui. Com 250, logo abaixo, vem Lando Norris, da mesma equipe, fechando o pódio com o atual campeão mundial da Red Bull Max Verstappen, com 185.

Em termos de equipe, após a liderança absoluta da McLaren, aparecem Ferrari, Mercedes e Red Bull. Na temporada passada, o GP da Hungria foi vencido por Oscar Piastri, seguido por Lando Norris e Lewis Hamilton. Desde então, Hamilton saiu da Mercedes rumo à Ferrari, enquanto Piastri e Norris seguiram na McLaren.

Leia Também:

Bortoleto supera início de Senna na Fórmula 1; veja números
Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Bélgica
Globo pega Band de surpresa e anuncia volta da Fórmula 1

Transmissão

A corrida será transmitida na televisão aberta pela Band e no streaming pela F1TV.

Programação

Sexta-feira, 1 de agosto

  • Treino livre 1: 8h30
  • Treino livre 2: 12h
  • Classificação da corrida sprint: 11h30

Sábado, 2 de agosto

  • Treino livre 3: 7h30
  • Classificação da corrida principal: 11h

Domingo, 3 de agosto

  • Corrida principal: 10h

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fórmula 1 GP da Hungria Oscar Piastri

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Oscar Piastri venceu o GP da Bélgica
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Oscar Piastri venceu o GP da Bélgica
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Oscar Piastri venceu o GP da Bélgica
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Oscar Piastri venceu o GP da Bélgica
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x