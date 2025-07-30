Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Hungria

Oscar Piastri venceu o GP da Bélgica - Foto: Reprodução I Instagram

O GP da Hungria está chegando, e começa nesta sexta-feira, 31, adicionando mais um evento principal à temporada de 2025 da Fórmula 1, marcado para domingo, 3, às 10h. No Circuito de Hungaroring, os vinte principais pilotos da atualidade se enfrentarão em mais um desafio.

A prova deste domingo mexe nas pontuações que atualmente colocam Oscar Piastri, da equipe McLaren, na liderança, somando 266 pontos até aqui. Com 250, logo abaixo, vem Lando Norris, da mesma equipe, fechando o pódio com o atual campeão mundial da Red Bull Max Verstappen, com 185.

Em termos de equipe, após a liderança absoluta da McLaren, aparecem Ferrari, Mercedes e Red Bull. Na temporada passada, o GP da Hungria foi vencido por Oscar Piastri, seguido por Lando Norris e Lewis Hamilton. Desde então, Hamilton saiu da Mercedes rumo à Ferrari, enquanto Piastri e Norris seguiram na McLaren.



Transmissão

A corrida será transmitida na televisão aberta pela Band e no streaming pela F1TV.



Programação

Sexta-feira, 1 de agosto

Treino livre 1: 8h30

Treino livre 2: 12h

Classificação da corrida sprint: 11h30

Sábado, 2 de agosto

Treino livre 3: 7h30

Classificação da corrida principal: 11h

Domingo, 3 de agosto