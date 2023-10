Fortaleza anuncia rompimento com organizadas após cenas de violência | A TARDE

O Fortaleza anunciou na manhã deste sábado, 30, o "rompimento de toda e qualquer reação do clube com as entidades TUF e FGT", duas das principais torcidas organizadas do time. A medida acontece após episódios de violência entre integrantes e tem o objetivo de coibir e punir os responsáveis pelas brigas.

De acordo com o clube, os integrantes das torcidas organizadas identificados em cenas de violência serão banidos e não poderão voltar a frequentar os jogos do Fortaleza. Em caso de envolvimento de sócios, serão expulsos do quadro de associados.

O Fortaleza publicou ainda que estão suspensas as vendas de ingressos nas sedes das torcidas organizadas envolvidas, assim como produtos e apoio logístico ou estruturais. Medidas para proibir a utilização da marca Fortaleza Esporte Clube pelas torcidas também serão tomadas.

"O Fortaleza não mais reconhece a existência institucional de TUF e JGT", publicou em nota.

CONFIRA A NOTA DO FORTALEZA NA ÍNTEGRA

Sobre os recentes casos de violência envolvendo integrantes das torcidas organizadas, o Fortaleza Esporte Clube comunica o rompimento de toda e qualquer relação do Clube com as entidades TUF e JGT.

Concretamente:

1. No que depender do Fortaleza Esporte Clube, os integrantes das torcidas organizadas identificados nos episódios de violência serão banidos e não poderão mais frequentar jogos do Clube.

Contamos com o apoio do poder público para a efetivação do banimento e estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, bem como a ceder quaisquer imagens que colaborem com o processo.

2. Como consequência desta medida, estão suspensas a venda de ingressos nas sedes das agremiações TUF e JGT, o licenciamento de produtos e quaisquer apoios logísticos ou estruturais para as referidas denominações de torcedores.

3. Caso seja associado ao Fortaleza Esporte Clube, o criminoso identificado será sumariamente expulso do Quadro de Sócios.

4. O Clube também entrará com as medidas judiciais cabíveis para proibir a utilização da marca Fortaleza Esporte Clube por parte das torcidas TUF e JGT. Estas torcidas não mais poderão fazer uso de símbolos oficiais do clube, sob pena de multa e das devidas sanções legais.

5. A partir da presente data, o Fortaleza não mais reconhece a existência institucional de TUF e JGT.

As medidas acima têm efeito imediato.

Temos a certeza de que o verdadeiro torcedor do Fortaleza Esporte Clube apoia o rompimento total e completo para com as referidas torcidas e o banimento dos envolvidos de todas as praças esportivas.

Fortaleza, 30 de setembro de 2023.