Fortaleza arranca empate com o Boca Juniors em La Bombonera | A TARDE

Pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, Boca Juniors e Fortaleza se enfrentaram nesta quarta-feira, 15, no estádio La Bombonera. Dentro de casa, Edson Cavani abriu o placar, o que colocaria os argentinos na liderança do Grupo D. Entretanto, nos minutos finais, Kervin Andrade deixou tudo igual.

O resultado mantém o Leão do Pici na primeira colocação do grupo da Sula, somando 10 pontos em cinco jogos. Desta maneira, em caso de empate na última rodada confirma a classificação direta às oitavas de final.

Nas colocações abaixo, o Boca Juniors soma 8 pontos, atualmente com zero de saldo de gols. Na 3ª colocação, Nacional Potosí tem sete pontos, enquanto Sportivo Trinidense tem três e está na lanterna do grupo.

Na última rodada, o Fortaleza enfrenta o Sportivo dentro de casa, na Arena Castelão. A partida será na quarta-feira, 29 de maio, às 21h.

