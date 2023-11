Fortaleza e LDU decidem título da Copa Sul-Americana | A TARDE

Chegou a hora de conhecer o campeão da Copa Sul-Americana. Para isso, Fortaleza e LDU (Equador) medem forças, a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (28) no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado (Uruguai). A equipe brasileira busca um título inédito da competição, enquanto os equatorianos jogam pelo bicampeonato (já levantou a taça em 2009). A Rádio Nacional transmite o confronto decisivo ao vivo.

O Fortaleza chega confiante ao duelo. O elenco do Leão teve folga nesta semana, pois o jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro foi adiado. No Brasileirão a equipe nordestina ocupa a 9ª colocação com 42 pontos.

Na campanha que o levou à final da Sul-Americana, o Fortaleza passou em primeiro no Grupo H, que contava com San Lorenzo (Argentina), Palestino (Chile) e Estudiantes de Mérida (Venezuela). No mata-mata a equipe brasileira deixou pelo caminho o paraguaio Libertad (oitavas), o América-MG (quartas) e o Corinthians (semifinais).

Agora o time nordestino procura fazer uma grande apresentação neste sábado para se sagrar campeão. E, em caso de título, alcançará um feito inédito, se tonará a primeira equipe Nordeste a conquistar um título internacional (em 1999 o CSA bateu na trave ao perder a final da Copa Conmebol para o argentino Talleres).

Definir os pilares do plantel tricolor pode ser uma tarefa difícil, pois a equipe inteira se ajuda dentro de campo. Porém, podem ser destacados os volantes Zé Welison e Caio Alexandre, o meia Yago Pikachu e os atacantes Thiago Galhardo, Marinho e Lucero. Os volantes ajudam muito na marcação e mantém intensidade e pegada no meio de campo. Pikachu cumpre mais uma temporada regular com a camisa do Leão do Pici. Thiago Galhardo tem jogado de meia, criando jogadas. Marinho, que chegou do Flamengo em junho, se mostrou decisivo e voltou a lembrar seu auge no Santos, quando foi eleito Rei da América durante sua participação na Libertadores. E no ataque o argentino Lucero reina absoluto, com 21 gols na temporada.

Em caso de sucesso, este será o maior título da história do Fortaleza. Entre as conquistas do clube se destacam o Campeonato Brasileiro Série B de 2018 e duas Copas do Nordeste, alcançadas em 2019 e em 2022.

Do outro lado do gramado estará uma LDU focada em trazer mais um título para o Equador. O atual campeão da Sul-Americana é do país, o Independiente Del Valle, que conquistou o título em 2022 ao bater o São Paulo na decisão. A equipe conta com velhos conhecidos do futebol brasileiro, como os centroavantes Paolo Guerrero e Jan Hurtado, além do meia Jhojan Julio.

O ponto forte da equipe equatoriana é a defesa. Nos últimos cinco jogos a LDU não foi vazada, tendo sofrido o último gol há mais de um mês. No Campeonato Equatoriano ocupa a 2ª colocação, um ponto atrás do líder Barcelona de Guayaquil.

A trajetória da LDU na Sul-Americana começou ainda na primeira fase, com vitória sobre o Delfín (Equador) por 4 a 0 e classificação para a fase de grupos. Assim, passou em primeiro no Grupo A, que tinha Botafogo, Magallanes (Chile) e César Vallejo (Peru). Nas oitavas de final tirou o Ñublense (Chile) nos pênaltis. Também nas penalidades máximas superou o São Paulo nas quartas de final. Nas semifinais conseguiu uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Defensa y Justicia (Argentina) na ida e empatou em 0 a 0 na volta, assim se classificando para a final.