Fortaleza e LDU protagonizam final inédita da Copa Sul-americana | A TARDE

A Conmebol Sul-americana tem uma final definida, com direito a clube nordestino na disputa pelo título. O Fortaleza desbancou o Corinthians na terça-feira por um placar agregado de 3x1, enquanto nesta quarta, o LDU confirmou a vaga contra o Defensa y Justicia após vencer o primeiro jogo por 3x0.

A final inédita será no dia 28 de outubro, com previsão de inicio para às 17h, no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, com capacidade para cerca de 25 mil torcedores. Horário foi divulgado pela Conmebol na tarde desta quinta-feira, 5.

Para chegar na tão sonhada final, o Fortaleza precisou construir uma trajetória de superação e fé. Em 2017, o clube tricolor estava na Série C do campeonato Brasileiro, no ano seguinte, foi campeão da Série B, em 2019, Conseguiu alcançar o lugar mais alto do futebol nordestino se tornando campeão da Copa do Nordeste. Desta forma, foram necessários seis anos, para que o clube saísse de um lugar de coadjuvante, para se tornar o segundo clube nordestino a chegar em uma final de campeonato continental.

Para alcançar a o êxtase da história do clube, precisará desbancar o LDU, campeão da competição no ano de 2009. O time de Paolo Guerreiro soma sete vitórias, duas derrotas e quatro empates na competição. Enquanto o Leão do Pici possui uma campanha melhor, com nove triunfos, dois empates e somente uma derrota.

O técnico Juan Pablo Vojvoda chegou ao clube em 2021 e soma uma série de conquistas, entre elas: 4° colocado do Brasileirão, semifinalista da Copa do Brasil, Oitavas de Final da Libertadores e agora, finalista da Sula. O argentino fez questão de valorizar a presença da torcida tricolor em todos os jogos do clube, principalmente no confronto diante do Corinthians, quando o Castelão recebeu quase 60 mil torcedores. O treinador destacou a sua esperança da mudança de espaço para que possa receber um público maior e afirmou que fará todo o esforço para trazer alegria à nação tricolor.

"Não temos a possibilidade de mudar esse estádio. Mas acho que o torcedor do Fortaleza vai fazer todo o esforço. É uma gente que acompanha em todos momentos difíceis. Que viajava em dois ou três dias de ônibus, a campos muito distantes de Fortaleza. Temos uma logística difícil, mas somos orgulhosos por morar aqui. E acho que a gente vai fazer todo o esforço para trazer uma nova alegria ao nosso povo também. " disse Vojvoda.