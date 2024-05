Fortaleza goleia Boca Juniors e se aproxima da vaga na Sula | A TARDE

Pela terceira rodada do grupo D da Copa Sul-Americana, o Fortaleza recebeu o Boca Juniors na Arena Castelão, nesta quinta-feira, 25, e venceu o gigante argentino por 4x2. O resultado coloca o Leão do Pici na liderança, com nove pontos somados, mantendo os 100% de aproveitamento. Os gols foram marcados por Lucero e Yago Pikachu, duas vezes cada.

Para a equipe derrotada, o resultado o mantém na 2ª colocação do grupo D, com quatro pontos somados em três jogos. Assim, O Boca Juniors segue fora da zona de classificação às oitavas de final, tendo em vista que apenas o primeiro colocado avança de forma direta.

Do lado do Leão, a maré de bons resultados continua, também estando nas semifinais da Copa do Nordeste, onde enfrentará o Sport, no dia 26 de maio, às 18h. Deste confronto, quem avançar enfrenta Bahia ou CRB na final.

Esta foi a primeira vez que uma equipe nordestina jogou uma partida oficial contra o Boca Juniors, que já conquistou seis Libertadores. Sendo assim, tornando-se a única da região a vencê-los.

O próximo confronto do Fortaleza na competição será contra o Nacional Potosí, que ainda não venceu na Sul-Americana, no dia 8 de maio, às 21h. Do outro lado, no mesmo dia, o Boca Juniors enfrenta o Sportivo Trinidense, às 21h30.