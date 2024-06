Fortaleza goleia o Sport e enfrenta o CRB na final do Nordestão | A TARDE

A final da Copa do Nordeste já tem os seus finalistas decididos. O Fortaleza se junta ao CRB, que derrotou o Bahia nos pênaltis, e segue na busca pela principal taça da região. O Lion goleou o Sport por 4x1, com destaque para o atacante Moisés, que marcou três gols, neste domingo, 26, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Hercules ampliou e Gustavo Lopes diminuiu.

A equipe cearense marcou três gols nos primeiros 20 minutos do confrontos, apenas precisando administrar o resultado nos momentos finais. Ainda na primeira etapa, o Fortaleza aproveitou um ótimo contra-ataque e foi para o intervalo com quatro gols de vantagem. Nos últimos minutos, Lopes até tentou buscar uma reação, mas não deu tempo para mais nada.

Os confrontos das finais serão nos dias 5 e 9 de junho. Por ter uma campanha melhor, o Lion tricolor decide em casa, na Arena Castelão, enquanto o CRB deve jogar a ida o Rei Pelé. Os horários das finais ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol.

Antes de buscar a terceira taça da Copa, o Fortaleza entra em campo contra o Sportivo Trinidense, na quarta-feira, 29, pela 6ª rodada da Sul-Americana, em busca de garantir a vaga direta nas oitavas da competição. A partida será na Arena Castelão, às 21 horas.

