Fortaleza reverte decisão da FIFA e tem Lucero de volta

O Fortaleza conseguiu reverter a decisão imposta pela FIFA na qual o atacante Lucero estava proibido de jogar por quatro meses. Com a ótima notícia para o torcedor do tricolor cearense, o jogador argentino deve voltar a representar o clube já no próximo sábado, quando jogará contra o Internacional pela 20° rodada do campeonato brasileiro.

Lucero volta para melhorar o desempenho do Fortaleza, atual 11° colocado, que conseguiu somente 1 vitória nos últimos 5 jogos da série A.

O atacante esteve entre os atletas que viajaram para o Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira, 17, e com a decisão poderá ser relacionado e ficará a disposição de Juan Pablo Vojvoda, não só para o campeonato brasileiro, mas também a sul-americana, competição que o clube cearense garantiu vaga para as quartas de final e enfrentará o América- MG.

O motivo da punição dada ao clube e ao jogador foi em decorrência de sua transferência para o Leão no início do ano. O clube sofreu TranferBan por duas temporadas, ou seja, não poderá registrar novos jogadores, já a punição que envolvia Lucero proibiria que o mesmo entrasse em campo pelos próximos quatro meses ou neste caso, até a resposta positiva do efeito suspensivo.