Fortaleza vence Altos e vai à semifinal da Copa do Nordeste | A TARDE

O último semifinalista da Copa do Nordeste foi definido neste domingo, 21, e o Fortaleza não deu nenhuma chances ao Altos. Se teve desempenho ruim na primeira fase, o Tricolor se impôs diante do surpreendente Altos e conseguiu uma goleada por 5 a 0 para avançar nas quartas de final.

A goleada do Fortaleza foi construída já no primeiro tempo. Marinho abriu o placar de pênati aos 30. Kervin Andrade ampliou aos 37, e Moisés marcou o terceiro já aos 43 minutos. Nos acréscimos, Kervin voltou a marcar. A segunda etapa foi de maior administração de resultado, mas deu tempo de Yago Pikachu marcar o quinto gol aos 69.

Na semifinal, o Fortaleza irá enfrentar o Sport, que bateu o Ceará. O jogo acontecerá em Pernambuco pelo Rubro-Negro ter melhor campanha. A outra semifinal será entre Bahia e CRB, na Arena Fonte Nova.

Em tese, a data-base para as semifinais da Copa do Nordeste é a próxima quarta-feira, 24. No entanto, a três dias da realização, os jogos não estão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e devem ser adiados. A grande final será disputada somente em junho.