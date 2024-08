Fortaleza vence Bragantino e assume liderança do Brasileirão

Com o resultado, o Leão do Pici somou 45 pontos - Foto: Matheus Amorim | Fortaleza EC

O Fortaleza venceu o Bragantino na noite deste sábado, 17, e se consagrou líder do Campeonato Brasileiro nesta rodada. O confronto disputado pela 23ª rodada da competição encerrou com 2 gols do Tricolor contra 1 do adversário, no Nabi Abi Chedid, em São Paulo.

Com o resultado, o Leão do Pici somou 45 pontos, sendo o único time nordestino a permanecer na Série A por sete anos seguidos.

O Fortaleza volta de novo aos campos na próxima quarta-feira, 21, quando enfrenta o Rosario Central, pelas oitavas de final da CONMEBOL Sudamericana, na Arena Castelão, às 19h.

A primeira etapa foi bem movimentada com o Laion assustando nos primeiro segundos com finalização de Moisés, que pegou de primeira e chutou passando por perto do gol. Em seguida, o camisa 21 aproveitou a bobeada do goleiro e balançou as redes, mas estava impedido. Aos 14', foi a vez do Bragantino atacar e João Ricardo fechou bem para fazer a defesa em chute de Thiago Borbas. Com mais posse de bola e criatividade, o Fortaleza criou boas oportunidades com Kuscevic e Kayzer, mas o goleiro Fabrício defendeu todas elas. Em seguida, Kayzer estava atento, interceptou um passe no campo de ataque para encontrar Pochettino livre, que tirou do goleiro e bateu no ângulo. Atrás do placar, o time paulista buscou ser mais ofensivo e empatou aos 37' de pênalti em cobrança de Lincoln. Até o intervalo, João Ricardo fez mais uma boa defesa.

A etapa final foi mais morna com muita disputa de ambas as equipes, mas o RB Bragantino criou mais chances começando com chute de Vitinho para uma boa defesa de João Ricardo. Mosquera quase marcou também em finalização de cobertura, mas Titi cortou. Aos 27', o Leão respondeu com Breno Lopes, que finalizou para fora. Porém, aos 44', o Laion fez bom contra ataque com Machuca, que lançou para Kervin. O meia tocou para Breno Lopes livre, que só chutou cruzado para balançar as redes.