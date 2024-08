Fortaleza vence e pega o Corinthians nas quartas da Sul-Americana

- Foto: Mateus Lotif/FEC / Jogada10

O Fortaleza, atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, se classificou nesta quarta-feira (21) para as quartas de final do torneio ao vencer o Rosario Central por 3 a 1 em casa, no jogo de volta das oitavas de final após empatar em 1 a 1 na partida de ida.

Depois de um primeiro tempo insosso com poucas chances criadas dos dois lados, o tricolor cearense, grande revelação do Brasileirão nesta temporada (ocupa a segunda colocação e pode se tornar líder se vencer uma partida que tem pendente) fez uma grande segunda etapa para garantir a vaga na próxima fase.

O time argentino abriu o placar com um gol do uruguaio Facundo Mallo no início da segunda etapa (48'), mas o Fortaleza reagiu imediatamente com seu homem-gol, o argentino Juan Martín Lucero, que empatou cinco minutos depois (53').



Na reta final (78'), Yago Pikachu colocou o tricolor cearense na frente e nos acréscimos Lucas Sasha, o destaque do jogo, garantiu o triunfo ao marcar o terceiro gol do Fortaleza.

O tricolor vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final, repetindo a semifinal do ano passado, que acabou com a vitória do time cearense com um placar agregado de 3 a 1.

Ficha técnica:

Copa Sul-Americana 2024 - Oitavas de final - Jogo de volta

Fortaleza - Rosario Central 3 - 1

Estádio: Castelão (Fortaleza)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gols:

Fortaleza: Lucero (53'), Yago Pikachu (78'), Sasha (90'+2)

Rosario Central: Mallo (48')

Cartões amarelos:

Fortaleza: Pochettino (20'), Augusto (24'), Britez (65'), Yago Pikachu (79'), Kervin Andrade (82')

Rosario Central: Mallo (65'), Ibarra (90'+4)

Escalações:

Fortaleza: João Ricardo - Tinga (cap.), Kuscevic, Tomas Cardona, Bruno Pacheco - Yago Pikachu, Pedro Augusto (Lucas Sasha 46'), Pochettino (Kervin Andrade 77'), José Welison (Hércules 46'), Lucero (Renato Kayser 85'), Breno Lopes (Moisés Vieira 77'). Técnico: Juan Vojvoda.

Rosario Central: Jorge Broun (cap.) - Emanuel Coronel, Facundo Mallo (Miguel Barbieri 63'), Carlos Quintana, Agustín Sández - Jonatan Gómez (Laurtaro Giaccone 79'), Mauricio Martinez, Maximiliano Lovera (Tomas O'Connor 59'), Franco Ibarra, Ignacio Malcorra (Augusto Solari 60') - Enzo Copetti (Dupuy Luca Martinez 46'). Técnico: Miguel Ángel Russo.