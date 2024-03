Fortaleza vence Fluminense do Piauí em primeiro jogo após atentado | A TARDE

O Fortaleza enfim voltou a jogar após o atentado ao ônibus do clube em uma partida contra o Sport, válida pela Copa do Nordeste. Nesta segunda-feira, 4, o Leão do Pici não deixou os problemas extracampo afetarem e ganhou com facilidade do Fluminense do Piauí por 3 a 0, com gols de Kuscevic, Lucero e Kervin Andrade. Com a vitória, a equipe está classificada para a segunda fase da Copa do Brasil, onde vai encarar o Retrô-PE.

Não bastassem os problemas do ataque ao ônibus da equipe, o clube cearense também precisou enfrentar um adiamento do jogo devido às fortes chuvas e ao alagamento do campo do estádio Lindolfo Monteiro, após o fim do primeiro tempo, que terminou em 0 a 0, no último domingo, 3. No reinício do duelo hoje, com o campo em condições normais para a partida, o Fortaleza dominou e marcou três gols na equipe piauiense.

O próximo confronto do Leão do Pici, está marcado para esta quinta-feira, 7,às 19h, contra o Botafogo da Paraíba, no Almeidão, válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.