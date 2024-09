Fred Bruno é o novo reforço do sportv e estreia nas Eliminatórias

Jornalista e influenciador Fred Bruno é o novo reforço do time do sportv - Foto: Globo/Wallace Teixeira

O jornalista e influenciador Fred Bruno é a mais recente contratação do Esporte da Globo. Fred já vestiu a camisa da emissora e sua estreia está marcada para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Equador no dia 6 de setembro, em Curitiba, e visita o Paraguai quatro dias depois, em Assunção.

Fred Bruno, conhecido por sua atuação nas redes sociais e em canais esportivos, vai integrar os programas "Tá na Área" e "Troca de Passes", além de criar conteúdos exclusivos para o canal do ge no YouTube.

“Eu sempre sonhei muito grande. A Globo era um sonho distante no início e hoje ele está acontecendo, fruto do meu trabalho, da minha determinação e das pessoas incríveis que passaram na minha carreira. Então, eu não consigo definir esse momento com outra palavra que não seja 'sonho'. Foram os meus sonhos que me trouxeram aqui. Mesmo realizando vários sonhos durante esses últimos dez anos, faltava esse", destacou Fred Bruno, emocionado com a nova etapa de sua trajetória profissional