5 a 0! Alemanha goleia Hungria na estreia da Liga das Nações

Musiala, craque da partida, comemora gol pela Alemanha - Foto: Christof Koepsel / Getty Images

Após a eliminação nas quartas de final da Euro 2024, a seleção alemã se reencontrou com sua torcida na cidade de Düsseldorf com uma goleada na estreia da Liga das Nações. Os alemães venceram a Hungria por 5 a 0 e Füllkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic e Havertz marcaram os gols da partida.

A partida começou com um bom início para os visitantes, que conseguiram equilibrar as ações nos primeiros minutos. No entanto, a Alemanha logo impôs a superioridade e, no primeiro tempo, os alemães perderam algumas chances claras, mas o atacante Füllkrug não desperdiçou e abriu o placar.

Vale mencionar que, antes do apito inicial, Musiala foi homenageado por ter terminado como artilheiro da Eurocopa de 2024. O atleta recebeu um quadro e um troféu das mãos de membros da federação de futebol do país.



No segundo tempo, o camisa 10 marcou o segundo gol após um contra-ataque em uma grande arrancada. Pouco tempo depois, o meio-campista serviu Wirtz, que fez o terceiro. O quarto gol veio com mais uma assistência de Musiala, desta vez para Pavlovic. Para fechar com chave de ouro, Havertz foi decisivo ao sofrer um pênalti e convertê-lo, marcando o quinto e último gol.