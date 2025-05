Ancelotti confirma: “A partir do dia 26 serei treinador do Brasil”

Carlo Ancelotti revelou em coletiva que vai comandar a Seleção Brasileira - Foto: Reprodução / Instagram / @realmadrid

Em coletiva concedida nesta terça-feira, 13, no centro de treinamentos do Real Madrid, Carlo Ancelotti confirmou o acerto com a CBF e será o novo treinador da Seleção Brasileira. Inclusive, o italiano anunciou a data de início no novo cargo.

“Me pronuncio porque a CBF soltou o comunicado. É oficial. A partir do dia 26 serei treinador do Brasil”, confirmou Ancelotti.

Ancelotti fez questão de destacar que, até o fim da temporada, continua 100% dedicado ao Real Madrid, clube que comanda desde 2021 em sua segunda passagem.

“Hoje sou treinador do Real Madrid. Quero acabar essa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. Tenho que pensar no tempo que estou vivendo. São os dias que tenho aqui no Real. Tenho respeito pelo clube, pelos torcedores, pelos jogadores. Estou focado no que fazer nessa última partida da aventura”, pontuou.

Sobre a despedida do clube Merengue, marcada para o dia 25, na partida contra a Real Sociedad, o técnico demonstrou carinho e gratidão.

“O futebol, como a vida, é uma aventura que começa e termina. Sempre tive em conta que isso acabaria. Estudava ser 25 de maio. Tudo passou muito bem. Como tudo na vida, se acaba. Passei muito bem aqui, quero terminar também. No dia 26 estarei em outro desafio. Nunca tive problema com o clube e nunca terei. É um clube que tenho em meu coração. Um dia tinha que acabar. Acaba depois de quatro anos que ganhamos muitos títulos. Foi um tempo fantástico”, declarou Ancelotti.

O Real Madrid, até o momento, não divulgou nota oficial sobre a saída do treinador. Ancelotti foi questionado sobre isso e se mostrou tranquilo.

“Cada um age como quer agir. Madrid divulgará o comunicado quando quiser. Não há problema algum. Não sei quando farão isso. Eles farão isso nos momentos que considerarem apropriados. Nada a acrescentar”, pontuou.

Por fim, o técnico também garantiu que sua relação com o clube permanece da melhor forma, devido a boa relação existente.

“Sou muito feliz. Uso a camisa do Real Madrid. Tem coisas que não vou falar até dia 25. Quero respeitar essa camisa. Queria ganhar La Liga, queria ganhar a Champions, mas sou muito feliz”, finalizou.

Carlo Ancelotti inicia oficialmente sua trajetória com a Seleção no dia 26 de maio, e sua estreia será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 10, o Brasil enfrenta o Paraguai, em São Paulo.

Legado de Ancelotti no Real Madrid

Com 247 vitórias, 50 empates e 53 derrotas, o técnico se despede como um dos mais vitoriosos da história recente do Real Madrid. Ancelotti encerrará sua passagem histórica pelo clube espanhol com 15 títulos em 350 jogos:

3 Champions League

3 Mundiais de Clubes

3 Supercopas da Europa

2 Campeonatos Espanhóis

2 Copas do Rei

2 Supercopas da Espanha