Após 20 anos, 'pior seleção do mundo' vence sua segunda partida na história

Seleção de San Marino comemora sua segunda vitória na história após 20 anos - Foto: ©FSGC/Pruccoli

A pior seleção do futebol mundial voltou a vencer após mais de 20 anos. Em partida pela Uefa Nations League D, San Marino derrotou Liechtenstein por 1 a 0, em confronto válido pela 1ª rodada do grupo D1.

Leia mais:

>> Brasil x Equador: Onde assistir, horário e prováveis escalações

O tento histórico foi marcado pelo atacante Nicko Sensoli, aos oito minutos da segunda etapa. Com este resultado, San Marino agora em um retrospecto de 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas contra Liechtenstein.

A seleção de San Marino é formada por atletas semi-amadores, que conciliam o futebol com outras profissões. A equipe agora tem duas vitórias, oito empates e 196 derrotas em sua histórias, com saldo de gols negativo de 809.



San Marino é o 5º menor país do mundo, com uma área de apenas 61 km² que fica próxima na da Itália, com apenas apenas 33.642 habitantes.