Arthur Elias convoca 23 jogadoras para a Copa América Feminina de 2025

Técnico Arthur Elias durante a convicação da Seleção Brasileira Feminina - Foto: Lívia Villas Boas / CBF

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta segunda-feira, 9, a lista das 23 atletas convocadas para representar a Seleção Brasileira na Copa América Feminina de 2025. A competição será disputada entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.

O anúncio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Antes do torneio, a equipe faz um amistoso contra a França no dia 27 de junho, em Grenoble.

Vale salientar que a delegação se apresenta no dia 3 de julho para iniciar os treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, e embarca para Quito no dia 11. O Brasil está no Grupo B da competição, ao lado de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

O time canarinho é o maior campeão da história da Copa América Feminina, com oito títulos conquistados em nove edições realizadas.

Confira a lista das convocadas:

Goleiras: Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense) e Camila (Cruzeiro)

Zagueiras: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo) e Mariza (Corinthians)

Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Yasmim (Real Madrid-ESP) e Fátima Dutra (Ferroviária)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP) e Ary Borges (Racing Louisville FC)

Atacantes: Kerolin (Manchester City-ING), Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (São Paulo), Marta (Orlando Pride), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Gotham) e Jhonson (Corinthians)

Jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa América Feminina de 2025:

13 de julho (domingo): Brasil x Venezuela

16 de julho (quarta-feira): Bolívia x Brasil

22 de julho (terça-feira): Paraguai x Brasil

25 de julho (sexta-feira): Brasil x Colômbia