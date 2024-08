Atlético-MG vence San Lorenzo e avança às quartas da Libertadores

Rodrigo Battaglia celebra gol marcado contra o San Lorenzo - Foto: Douglas Magno | AFP

O Atlético-MG se classificou nesta terça-feira, 20, para as quartas de final da Copa Libertadores 2024 ao vencer o San Lorenzo por 1 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte, no jogo de volta das oitavas de final. O jogo de ida havia terminado empatado em 1 a 1.

Leia mais:

>> Fluminense vence Grêmio nos pênaltis e vai às quartas da Libertadores



Uma cabeçada do argentino Rodrigo Battaglia aos 20 minutos do segundo tempo, após um escanteio cobrado por Gustavo Scarpa, deu a vitória e a classificação ao Galo diante do adversário argentino.

Com a classificação, o Atlético-MG vai enfrentar o atual campeão Fluminense nas quartas de final, com o fator casa a favor, já que vai jogar a partida de volta em Belo Horizonte.