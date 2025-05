Brasil goleia o Peru e lidera o Sul-Americano Feminino Sub-17

Time Sub-17 feminino do Brasil celebra a goleada diante do Peru - Foto: Nelson Terme / CBF

A Seleção Brasileira feminina Sub-17 mostrou força e goleou o Peru por 4 a 0, na última quinta-feira, 15, pela segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano da categoria, em Cali, na Colômbia.

Com gols de Gabi Pusch, Gabi Rolnik, Martha e Maria, o Brasil não apenas conquistou os três pontos, como também assumiu a liderança da fase decisiva, graças ao saldo de gols.

O jogo foi disputado no Estádio Pascual Guerrero, tradicional palco colombiano, e teve domínio total da equipe brasileira, que resolveu a partida ainda no primeiro tempo, impondo seu ritmo e praticamente eliminando o Peru das chances de classificação.

Atropelo brasileiro desde o apito inicial

A Seleção começou o jogo em ritmo acelerado e não deu espaço para as peruanas respirarem. Logo aos 5 minutos, Gabi Pusch recebeu passe em profundidade, invadiu a área e bateu cruzado, abrindo o placar e ditando o tom da partida.

Pouco depois, aos 9 minutos, Gabi Rolnik aproveitou falha de comunicação entre a goleira e a zagueira do Peru para, de cabeça, empurrar a bola para o fundo da rede: 2 a 0.

A equipe de Simone Jatobá seguiu pressionando e criando chances com naturalidade. O terceiro gol veio nos acréscimos da primeira etapa, quando Martha recebeu com liberdade dentro da área, tirou a marcação e finalizou com precisão: Brasil 3 a 0 antes do intervalo.

Segundo tempo de controle e gol no fim

Na segunda etapa, o Brasil reduziu um pouco o ritmo, mas manteve o domínio da posse de bola e a presença ofensiva. Apesar da vantagem, a equipe continuou buscando espaços e impedindo qualquer esboço de reação adversária.

O gol que fechou a goleada saiu apenas aos 41 minutos, com Maria, que aproveitou sobra dentro da área e concluiu com firmeza: 4 a 0 e vitória sacramentada.

Brasil lidera devido ao saldo de gols

Com a vitória, a Seleção Brasileira chegou aos quatro pontos, mesma pontuação de Colômbia e Equador, mas assumiu a liderança do hexagonal final por ter o melhor saldo de gols. O Peru, por outro lado, permanece sem pontuar e vê suas chances de disputar o título acabarem.

A Seleção volta a campo no próximo domingo, 18, às 21h30, quando enfrenta o Equador, em confronto direto pela liderança do torneio. O resultado pode encaminhar a campanha do Brasil rumo ao título e à classificação para o Mundial Sub-17 da FIFA.

No mesmo dia, o Peru encara o Paraguai, às 18h, tentando pontuar pela primeira vez na fase final.