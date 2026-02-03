Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL INTERNACIONAL

Brasil irá sediar Copa do Mundo das Lendas em 2026

Evento reunirá nomes de peso na história do futebol no Rio de Janeiro

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

03/02/2026 - 7:48 h | Atualizada em 03/02/2026 - 8:17

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Seleção Brasileira em treino
Seleção Brasileira em treino -

O Brasil será palco da World Legends Cup, ou Copa do Mundo das Lendas. O projeto foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira, 2, no Teatro Roxy, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O torneio reunirá renomados jogadores aposentados dos gramados, que representarão suas seleções e disputarão o título mundial. A primeira edição será realizada no Rio de Janeiro.

A abertura da cerimônia reuniu astros do futebol mundial, como Clarence Seedorf, sócio do projeto e principal voz que detalhou a dinâmica do torneio para o público. Outros astros internacionais como Saviola (Argentina) e Alessandro Nesta (Itália) também marcaram presença no evento. Dentre os brasileiros, os principais são Romário, Emerson e Athirson.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A primeira edição do torneio irá contar com Brasil, Argentina, França, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita, contando ao todo com mais de 170 lendas do futebol, e as primeiras partidas do evento serão disputadas no Estádio Nilton Santos, enquanto as fases finais acontece no Maracanã.

As próximas edições serão disputadas em Riade, na Arábia Saudita, em Xangai, na China, e em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Formato da competição

As partidas serão disputadas no formato 11x11, com 7 partidas ao todo. Cada uma com 60 minutos de duração, além de intervalo e substituições ilimitadas, sem prorrogação e com decisão por pênaltis em caso de empate.

Leia Também:

Ídolo! Ex-Bahia e Vitória atinge marca histórica por clube tradicional
Presidente da Fifa comenta possível boicote à Copa do Mundo nos EUA
Joia do Vitória que decidiu vaga no G-4 tem multa astronômica; veja

Time brasileiro

A Seleção Brasileira será comandada dentro de campo por ninguém menos que o ex-lateral Cafu, e o comando técnico será feito por Zico. Dentre os jogadores já confirmados para a disputa, temos Romário, Emerson, Athirson, Kaká, Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ricardo Rocha e Sávio.

Transmissão

A Globo terá transmissão exclusiva da World Legends Cup no Brasil, incluindo TV aberta, TV por assinatura, e o site esportivo da emissora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Mundo das lendas esporte seleção brasileira World Legends Cup

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Seleção Brasileira em treino
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Seleção Brasileira em treino
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Seleção Brasileira em treino
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Seleção Brasileira em treino
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x