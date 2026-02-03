Brasil irá sediar Copa do Mundo das Lendas em 2026

Seleção Brasileira em treino - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O Brasil será palco da World Legends Cup, ou Copa do Mundo das Lendas. O projeto foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira, 2, no Teatro Roxy, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O torneio reunirá renomados jogadores aposentados dos gramados, que representarão suas seleções e disputarão o título mundial. A primeira edição será realizada no Rio de Janeiro.

A abertura da cerimônia reuniu astros do futebol mundial, como Clarence Seedorf, sócio do projeto e principal voz que detalhou a dinâmica do torneio para o público. Outros astros internacionais como Saviola (Argentina) e Alessandro Nesta (Itália) também marcaram presença no evento. Dentre os brasileiros, os principais são Romário, Emerson e Athirson.

A primeira edição do torneio irá contar com Brasil, Argentina, França, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita, contando ao todo com mais de 170 lendas do futebol, e as primeiras partidas do evento serão disputadas no Estádio Nilton Santos, enquanto as fases finais acontece no Maracanã.

As próximas edições serão disputadas em Riade, na Arábia Saudita, em Xangai, na China, e em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Formato da competição

As partidas serão disputadas no formato 11x11, com 7 partidas ao todo. Cada uma com 60 minutos de duração, além de intervalo e substituições ilimitadas, sem prorrogação e com decisão por pênaltis em caso de empate.

Time brasileiro

A Seleção Brasileira será comandada dentro de campo por ninguém menos que o ex-lateral Cafu, e o comando técnico será feito por Zico. Dentre os jogadores já confirmados para a disputa, temos Romário, Emerson, Athirson, Kaká, Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ricardo Rocha e Sávio.

Transmissão

A Globo terá transmissão exclusiva da World Legends Cup no Brasil, incluindo TV aberta, TV por assinatura, e o site esportivo da emissora.