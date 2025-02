Champions League: saiba onde assistir os jogos desta terça-feira

Raphinha, Lewandowski e Yamal entram em campo nesta terça-feira - Foto: Foto: Reprodução | Redes Sociais (X)

Pela primeira vez em 2025 a Champions League será disputada e, na tarde desta terça-feira, 21, grandes jogos marcam a sétima rodada da competição. Nove partidas movimentam a penúltima rodada fase de grupos, que será encerrada nesta quarta-feira, 22, com mais nove confrontos.

Duelo mais aguardado do dia, Benfica x Barcelona se enfrentam às 17h, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. A partida será transmitida pelo SBT, via TV aberta, e pelo HBO MAX, além da TNT Sports.

Vice-líder da Champions League com 15 pontos, o clube catalão já encaminhou a classificação para o mata-mata, diferente da equipe portuguesa, que busca subir na tabela. Em 15º colocado com dez pontos, o Benfica busca garantir a vaga na próxima fase.

Confira todos os jogos da Liga dos Campeões desta terça-feira:

14h45 – Monaco x Aston Villa – TNT e Max;

14h45 – Atalanta x Sturm Graz – Space e Max;

17h – Liverpool x Lille – Max;

17h – Benfica x Barcelona – SBT, +SBT, TNT e Max;

17h – Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen – Space e Max;

17h – Bologna x Borussia Dortmund – Max;

17h – Club Brugge x Juventus – Max;

17h – Estrela Vermelha x PSV – Max;

17h – Slovan Bratislava x Stuttgart – Max.