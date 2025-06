Chelsea comete gafe com o Flamengo e irrita torcedores antes de duelo

Chelsea e Flamengo vão se enfrentar na Copa do Mundo de Clubes em 20 de junho - Foto: Reprodução | FIFA

O Chelsea cometeu uma gafe ao divulgar seus adversários no Mundial de Clubes da Fifa. Em sua primeira publicação nas redes sociais sobre a Copa, o clube inglês trocou o Flamengo pelo América do México, equipe que sequer participará da competição, marcada para os Estados Unidos.

A confusão ocorreu justamente na divulgação da data do duelo entre Chelsea e Flamengo, agendado para o dia 20 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em vez do escudo e nome do Rubro-Negro, os Blues utilizaram o símbolo do clube mexicano, que está fora do torneio.

Veja a gafe

Chelsea comete falha e posta foto mencionando o Flamengo com o escudo do América do México | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Além dos cariocas e dos ingleses, o Grupo D da competição ainda conta com o LAFC, dos Estados Unidos, e o Espérance, da Tunísia.

A falha repercutiu entre os torcedores nas redes sociais e levantou críticas à falta de atenção do departamento de comunicação do clube londrino, especialmente por se tratar de um dos principais jogos da fase de grupos da competição internacional. Ironicamente, o Fla respondeu em suas redes sociais em resposta direta aos Blues.

Flamengo responde gafe do Chelsea nas redes sociais | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Os torcedores do Flamengo se irritaram com a ato nas redes sociais e especulam uma possível provocação do Chelsea. "Confunde sim Kkkkk América nem está na competição, isso foi muito de propósito", argumentou um. "Não tem como confundir com um clube que NUNCA esteve no Grupo", falou outro flamenguista.

O Flamengo está na reta final de preparação para a disputa. A delegação embarca para os Estados Unidos na noite desta quarta-feira, 11. A estreia no torneio será na próxima segunda-feira, dia 16, contra o Espérance da Tunísia.