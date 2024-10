Com gol nos acréscimos, United arranca empate com Porto na Liga Europa

O zagueiro Harry Maguire salva a pele do Manchester United na Liga Europa - Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Um gol do zagueiro Harry Maguire nos acréscimos salvou o Manchester United da derrota para o Porto e selou o empate em 3 a 3 entre as equipes nesta quinta-feira, 3, no Estádio do Dragão, pela segunda rodada da Liga Europa.

O United chegou a abrir 2 a 0 marcando com Marcus Rashford, aos 7 minutos, e Rasmus Hojlund, aos 20. Mas o time português chegou ao empate ainda antes do intervalo com o brasileiro Pepê, aos 27, e o atacante Samuel Omorodion, aos 34.

Aos 5 minutos do segundo tempo, Omorodion, 50') fez o gol da virada do Porto, com assistência de Pepê, e na reta final a vida dos 'Red Devils' ficou ainda mais difícil, depois que o capitão Bruno Fernandes recebeu cartão vermelho e foi expulso pelo segundo jogo consecutivo.

Mas a salvação do United veio no apagar das luzes. Em cobrança de escanteio de Christian Eriksen, Maguire subiu e cabeceou a bola para as redes, deixando tudo igual em Portugal.

Com o resultado, o Manchester United termina a segunda rodada da Liga Europa com dois empates, depois do 1 a 1 em casa com o Twente na estreia, e fica na 20ª colocação, fora da zona de classificação direta para as oitavas de final.

Por sua vez, o Porto, que na primeira rodada foi derrotado pelo Bodo/Glimt da Noruega (2 a 1), é o 24º.