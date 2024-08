Com 'novo Neymar', Seleção Brasileira é convocada; veja lista

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, anunciou, na manhã desta sexta-feira, 23, os 23 atletas convocados para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. O anúncio foi feito na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde o treinador concedeu entrevista coletiva.

A principal novidade da primeira convocação após a Copa América é o atacante Estevão, joia do Palmeiras de apenas 17 anos. A lista conta ainda com outros cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro: Gerson e Pedro, do Flamengo, Guilherme Arana, do Atlético-MG, Luiz Henrique, do Botafogo, e André, do Fluminense.

O Brasil enfrentará o Equador no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba. Em seguida, no dia 10, a Seleção jogará contra o Paraguai, em Assunção. Os jogos são válidos pela 7ª e 8ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.



Confira a lista completa dos jogadores convocados por Dorival Júnior:

Goleiros:

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais:

Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros:

Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas:

André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes:

Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).