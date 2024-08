Tite passa mal na altitude e pode desfalcar Flamengo contra o Bahia

Tite, técnico do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes | AFP

O técnico Tite, do Flamengo, passou mal após a partida contra o Bolívar e pode desfalcar a equipe no confronto das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. A partida em La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros acima do nível do mar, terminou com derrota do Flamengo por 1 a 0, mas o time avançou na Libertadores por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0.

Apesar de ter conduzido normalmente o trâmite pós-jogo e concedido uma coletiva de imprensa que durou pouco mais de 17 minutos, Tite apresentou sintomas de mal-estar relacionados à altitude. Ele foi atendido pelo Departamento Médico do Flamengo e, ao desembarcar no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 23, por volta das 6h30, foi levado diretamente ao Hospital Copa Star.

Segundo nota oficial do Flamengo, exames confirmaram que o técnico sofreu uma fibrilação atrial, condição que não requer cirurgia imediata, mas que exige internação para tratamento. Tite permanece lúcido e estável, mas seguirá hospitalizado para recuperação.

O duelo entre Bahia e Flamengo, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Antes disso, as equipes entram em campo pelo Brasileirão, neste fim de semana, Enquanto o Tricolor recebe o Botafogo, o Flamengo encara o Red Bull Bragantino, ambos no domingo, 25.

Confira a nota do Flamengo na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico rubro-negro.

Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro.

Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos.

Desejamos uma rápida recuperação ao nosso comandante.