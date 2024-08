Mesmo escoltado, ônibus do Flamengo é apedrejado na Bolívia

Ônibus apedrejado pertence a empresa Flota Cosmos - Foto: Reprodução | Flota Cosmos

O ônibus do Flamengo foi alvo de uma emboscada e acabou apedrejado por torcedores bolivianos na noite desta quinta-feira, 22, em La Paz, na Bolívia, logo após a equipe carioca se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores.

O incidente ocorreu quando o veículo, que estava sendo escoltado pela polícia local, passava por uma rua nas proximidades do Estádio Hernando Siles, onde o Flamengo enfrentou o Bolívar. O impacto quebrou alguns vidros do ônibus, que pertence à empresa boliviana Flota Cosmos e estava personalizado com o escudo do Flamengo.

Ninguém ficou ferido no incidente. O auxiliar técnico do Flamengo, Matheus Bachi, registrou o ocorrido em vídeo, mostrando a parte interna do ônibus e os estragos causados pelas pedras. A gravação foi amplamente divulgado nas redes sociais, assista:

Dentro de campo, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Bolívar, mas se classificou pelo placar agregado de 2 a 1, após ter vencido por 2 a 0 no Maracanã. Nas quartas de final, o Mengão terá o Peñarol, do Uruguai, como adversário.