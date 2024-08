São Paulo vence Nacional e vai às quartas da Libertadores

O argentino Jonathan Calleri fez o gol da classificação do São Paulo na Libertadores - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O São Paulo se classificou nesta quinta-feira (22) às quartas de final da Copa Libertadores ao vencer em casa o Nacional do Uruguai por 2 a 0 no jogo de volta das oitavas, após empate em 0 a 0 na ida, em Montevidéu.



Um gol do paraguaio Damián Bobadilla (31') e outro do argentino Jonathan Calleri (48') deram a vitória e a classificação ao time paulista, que foi muito superior na partida, enquanto os uruguaios só acordaram no segundo tempo, quando já perdiam por 2 a 0.

Nas quartas de final, o São Paulo vai enfrentar o Botafogo, com a vantagem de fazer em casa o jogo de volta.