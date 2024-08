Atlético-MG identifica e pune torcedor que fez gestos racistas em jogo

Torcedores do Atlético-MG fazem campanha contra o racismo no jogo contra o San Lorenzo pela Libertadores - Foto: Pedro Click / Atlético

Através de comunicado divulgado na última quinta-feira, 22, o Atlético-MG fez a identificação do torcedor que cometeu atos racistas contra a torcida do San Lorenzo, a Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores.

Leia mais:

O clube alvinegro informou que o atleticano é menor de idade e que as “punições administrativas" foram direcionadas ao seu responsável legal, que estava no estádio no momento do fato.

Ele está excluido do quadro de sócios do Galo e está proibido de frequentar a Arena MRV por 180 dias, segundo Regulamento de Uso do Estádio.

"O Galo não admite de forma nenhuma condutas como essa. Vamos torcer sempre com respeito!", diz parte o clube.

Confira a íntegra do comunicado: