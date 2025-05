Confira como será o esquema de transporte para o Ba-Vi na Fonte Nova

Arena Fonte Nova contará com operação especial de transporte para o clássico Ba-Vi pelo Brasileirão - Foto: San Júnior

Neste domingo, 18, a Arena Fonte Nova vai sediar mais um clássico Ba-Vi, marcado para às 16h, válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Para garantir o acesso seguro e eficiente ao público, a Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou um esquema especial de transporte.

A operação contará com uma frota reguladora composta por 15 veículos, que serão disponibilizados para a equipe de fiscalização nas estações de Lapa, Águas Claras, Pirajá e Acesso Norte. Esses ônibus ficarão à disposição a partir das 14h, podendo ser acionados conforme a demanda, para atender aos torcedores e melhorar a fluidez no transporte público.

Além disso, serão implantados pontos estratégicos de táxis e mototáxis em frente a Loja do Bahia no Dique do Tororó. A meta é facilitar o deslocamento das pessoas até o estádio. A Semob visa otimizar o transporte de quem irá ao jogo, considerando as mais de 46 mil pessoas esperadas para o evento.

Em relação à linha de ônibus 0503 - Brotas x Lapa, a Semob informou que o itinerário será temporariamente alterado no sentido Bairro – Centro. Os ônibus farão o retorno no Largo das Pitangueiras, seguindo pelas ruas Boa Vista de Brotas, Rua do Trovador, Avenida Laurindo Regis, Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, Avenida Ogunjá e a Via Exclusiva, antes de retornar ao seu trajeto habitual.

Metrô também terá atendimento especial no Ba-Vi

A CCR Metrô Bahia, concessionário do sistema metroviário que atende Salvador e Lauro de Freitas, vai oferecer um esquema especial para os torcedores que utilizarem o metrô.

A Estação Campo da Pólvora terá reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária vai ampliar a quantidade de viagens dos trens a depender da demanda.

Os passageiros podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, bastando aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento, e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas:

- Zap do Metrô (via pix): para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular.

- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntista), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi

- Rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas.

Valor da passagem

- R$ 4,10